Cutrofiano, sequestrata discarica abusiva di rifiuti speciali

A Cutrofiano, i militari della Guardia di Finanza di Maglie (Lecce) hanno sequestrato un terreno di circa 1.300 mq di proprietà di una società del settore edile, trasformato in discarica abusiva di rifiuti speciali. L’operazione, svolta nell’ambito di un’attività di polizia ambientale, ha portato alla scoperta di cumuli di rifiuti depositati a contatto diretto con il terreno non impermeabilizzato. Tra i materiali abbandonati illegalmente vi erano scarti di demolizione edile, legno, ferro, contenitori in plastica, materassi, tappeti e mobili in disuso. Il sequestro dell’area è stato accompagnato dalla denuncia dell’utilizzatore del terreno alla Procura della Repubblica e dalla segnalazione della società proprietaria per la responsabilità amministrativa degli enti.

