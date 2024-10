Centrodestra pugliese ricerca un futuro concreto: “Ora le proposte”

Nella recente manifestazione del centrodestra, il commissario regionale di Forza Italia, on. Mauro D’Attis, ha lanciato un appello chiaro: è tempo di passare alla “fase due” dopo un’importante prova di unità all’interno della coalizione. D’Attis ha sottolineato l’importanza di comunicare ai pugliesi non solo la coesione del centrodestra, ma anche le idee concrete e le proposte che intende portare avanti per affrontare le sfide più significative della regione.

“Dobbiamo spiegare che visione abbiamo per le politiche industriali pugliesi”, ha affermato D’Attis. Secondo il commissario, è fondamentale elaborare strategie chiare per sostenere lo sviluppo industriale, creando opportunità di lavoro e promuovendo l’innovazione. In un contesto economico in continua evoluzione, è essenziale che il centrodestra presenti un piano concreto e sostenibile per il futuro economico della regione.

Un altro punto cruciale riguarda la sanità. D’Attis ha evidenziato la necessità di una gestione sanitaria che possa rispondere in modo efficace alle esigenze dei cittadini, specialmente dopo anni di difficoltà e smantellamento dei servizi. “È tempo di restituire dignità e qualità al nostro sistema sanitario”, ha dichiarato, sottolineando l’urgenza di affrontare le criticità e di ripristinare la fiducia degli utenti.

Il tema della gestione dei rifiuti, con un focus particolare sui termovalorizzatori, è stato un altro argomento toccato da D’Attis. “Dobbiamo affrontare con coraggio anche i temi più sensibili per l’opinione pubblica”, ha detto, evidenziando la necessità di una strategia chiara e trasparente per garantire un ambiente più pulito e sostenibile.

Inoltre, il commissario ha parlato di energia e pianificazione territoriale, sottolineando l’importanza di sviluppare un approccio integrato che tenga conto delle esigenze ambientali e sociali. È fondamentale, secondo D’Attis, dimostrare la solidità delle proposte di governo, basate su studio e competenza.

“Le parole di unità e coesione devono ora tradursi in azioni concrete”, ha concluso D’Attis, esprimendo la determinazione di Forza Italia a essere protagonista nel futuro della Puglia. “Dopo le ‘pacche sulla spalla’, è tempo di convincere i cittadini che votare per noi sia una scelta utile per il futuro della regione”.

Con queste dichiarazioni, D’Attis ha tracciato un percorso chiaro per il centrodestra pugliese, invitando tutti a lavorare insieme per costruire un futuro migliore per la Puglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts