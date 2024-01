Cultura a Bari, si lavora alla programmazione 2024

BARI – Una programmazione culturale che venga dal basso, dagli operatori, dai cittadini. Bari è pronta a organizzare gli appuntamenti dell’estate che verrà, indipendentemente dalle elezioni che vedranno il Comune capoluogo coinvolto. L’assessorato alla Cultura, infatti, è già al lavoro per organizzare al meglio il periodo che va dalla primavera all’autunno prossimi partendo proprio dall’appuntamento che dà il via ufficiale a tutta la programmazione: il corteo storico di San Nicola e la tre giorni dedicata al santo patrono, l’ultima dell’Amministrazione Decaro.

I fondi dal ministero sono già arrivati. Ora si attende anche il contributo europeo – come già accaduto negli anni scorsi – per fare in modo che la città – dal centro alla periferia – possa arricchirsi di tanti appuntamenti culturali che richiamino sempre più turisti.

