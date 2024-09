Coppa Italia Serie D: resi noti gli accoppiamenti dei 32esimi

Resi noti gli accoppiamenti dei 32esimi di finale di Coppa Italia Serie D. Si scende in campo mercoledì 6 novembre. Quattro le pugliesi protagoniste, distribuite in due derby: Fidelis Andria-Casarano al Degli Ulivi e Virtus Francavilla-Martina alla Nuovarredo Arena. Il Matera sarà invece impegnato in casa della Gelbison. Si gioca dunque tra la decima e l’undicesima giornata.

