Casarano, che stangata per Loiodice: quattro giornate di squalifica

Contro Martina, Palmese, Fasano e Brindisi, il Casarano dovrà fare a meno di Nicola Loiodice. Costa caro il rosso rimediato ad Acerra al fantasista barese, espulso per proteste nel secondo tempo. Il verdetto del giudice sportivo è dei più amari: quattro turni di squalifica “per aver rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo del direttore di gara”.

NON SOLO LOIODICE…

Stangata anche per l’attaccante di un’altra formazione salentina, ossia Marko Maletic. Il centravanti del Nardò è stato a sua volta squalificato per quattro giornate “per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”. È successo nel corso della sfida appulo-lucana con il Matera, finita poi 4-0 in favore dei lucani. L’attaccante bosnicaco del Toro salterà dunque le sfide con Ugento, Nocerina, Francavilla in Sinni e Costa d’Amalfi.

