Coppa Italia Promozione: obiettivo secondo turno per l’Otranto

Nel pomeriggio di giovedì 25 settembre, l’Otranto scenderà in campo per conquistare l’accesso al secondo turno di Coppa Italia Promozione. Sul campo in erba naturale dello stadio “Dell’Anna” di Melendugno, i biancazzurri affronteranno il Terre di Acaya e Roca, difendendo l’1-0 ottenuto nel match di andata due settimane fa.

Il gol decisivo porta la firma di Lorenzo Piccinno, una rete che mette l’Otranto in una posizione di vantaggio, ma non priva di rischi, considerando la buona prestazione del Terre di Acaya e Roca nelle prime partite della stagione.

Salvatore Taurino, direttore sportivo dell’Otranto, ha presentato la sfida sottolineando l’importanza del percorso di crescita intrapreso dalla squadra: «La Coppa Italia è un palcoscenico rilevante, sia per noi che per il Terre di Acaya e Roca. Sarà un’opportunità per dare spazio a chi ha giocato di meno, ma ogni volta che scendiamo in campo, puntiamo sempre alla vittoria e al massimo risultato. In questo caso, il nostro obiettivo è il passaggio del turno».

Taurino ha poi espresso soddisfazione per l’avvio di stagione della squadra, allenata da Vincenzo Mazzeo: «Abbiamo una delle squadre più giovani del girone B di Promozione pugliese, e i risultati ottenuti, tra cui una vittoria e due pareggi in campionato, oltre alla vittoria nell’andata di Coppa, sono un buon segnale. La società è sempre pronta a rinforzare la rosa se si presenterà l’occasione giusta».

Giovedì sarà dunque una partita decisiva per confermare il buon avvio di stagione e proseguire il cammino in Coppa Italia.

