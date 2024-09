Serie C, la presentazione della sesta giornata di campionato

Neanche il tempo di archiviare la quinta giornata di campionato, che è già tempo di scendere in campo per il sesto turno, ossia il primo infrasettimanale dell’anno.

Due le pugliesi impegnate già questa sera: il Taranto, nuovo fanalino di coda del girone meridionale, sarà ospite di una Casertana che non è ancora mai riuscita a vincere in campionato. Un match che fino a pochi mesi fa sarebbe stato sinonimo di big match per la categoria, è ben presto diventato un confronto da piani bassi. L’Altamura, riuscita a sbloccarsi proprio contro il Taranto sabato sera dopo quattro sconfitte di fila, vuole ora trovare fiducia e continuità. Al San Nicola i murgiani ospiteranno un’altra neopromossa, ossia la Cavese. Completa il tris di anticipi del turno infrasettimanale il derby tutto campano con in campo Turris e Avellino. I corallini mai avrebbero pensato di arrivare a questo match con due punti di vantaggio sugli irpini in classifica, ma così sarà. Domani Potenza e Trapani apriranno le danze in Basilicata alle 18.30. I lucani sono in salute e vogliono sfruttare la propria striscia positiva composta da tre vittorie nelle ultime quattro. Cinque invece gli incontri in programma per le 20.45: Crotone-Sorrento, Latina-Messina, Foggia-Giugliano e Catania-Cerignola. Vietato sbagliare per i satanelli: contro i gialloblù, Brambilla si gioca tanto, se non tutto, dopo due sconfitte, altrettanti pareggi ed una sola vittoria. Test importante anche per l’Audace, che intende riconquistare il podio. Si continuerà a giocare fino a giovedì: trasferta lunga nel pomeriggio per il Picerno delle meraviglie, di scena in casa della Juventus Next Gen. In serata, invece, calerà il sipario della sesta giornata, ma non prima di Monopoli-Benevento: il Gabbiano non vince in casa da aprile. Proverà a farlo contro la capolista.

