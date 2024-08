Coppa Italia, i risultati del turno preliminare

I risultati del turno preliminare di Coppa Italia.

Sabato 03 agosto 2024

Carrarese-Catania 2-1

48′ Cherubini (CAR), 54′ Popovic (CAT), 89′ Cerri (CAR)

Torres-Mantova 1-2

16′ Trimboli (M), 23′ Fiori (M), 74 Golino (T)

Domenica 04 agosto 2024

Cesena-Padova 3-1

9′ Kargbo (C), 38′ Shpendi (C), 73′ Bortolussi (P), 86′ Francesconi (C)

Avellino-Juve Stabia 3-1

2′ Tribuzzi (A), 21′ Piscopo (JS), 45’+1 Frascatore (A), 66′ Tribuzzi (A)

TRENTADUESIMI

9 agosto

-Ore 18:00 SASSUOLO-CITTADELLA al Mapei Stadium di Reggio Emilia [incontro 14];

-Ore 18:30 UDINESE-Avellino/Juve Stabia al Bluenergy Stadium di Udinese [incontro 20];

-Ore 20:45 GENOA-REGGIANA al Ferraris di Genova [incontro 15];

-Ore 21:15 MONZA-SÜDTIROL al Brianteo di Monza [incontro 9];

10 agosto

-Ore 18:00 CREMONESE-BARI al Zini di Cremona [incontro 6];

-Ore 18:30 VERONA-Cesena/Padova al Bentegodi di Verona [incontro 12];

-Ore 20:45 EMPOLI-CATANZARO al Castellani di Empoli [incontro 8];

-Ore 21:15 NAPOLI-MODENA al Maradona Stadium di Napoli [incontro 17];

11 agosto

-Ore 18:00 BRESCIA-VENEZIA al Rigamonti di Brescia [incontro 10];

-Ore 18:30 PARMA-PALERMO al Tardini di Parma [incontro 18];

-Ore 20:45 SAMPDORIA-COMO al Ferraris di Genova [incontro 16];

-Ore 21:15 TORINO-COSENZA all’Olimpico Grande Torino [incontro 7];

12 agosto

-Ore 18:00 FROSINONE-PISA allo Stirpe di Frosinone [incontro 11];

-Ore 18:30 LECCE-MANTOVA al Via del Mare di Lecce [incontro 13];

-Ore 20:45 SALERNITANA-SPEZIA all’Arechi di Salerno [incontro 19];

-Ore 21:15 CAGLIARI-CARRARESE all’Unipol Domus di Cagliari [incontro 5];

Sedicesimi di finale (25 settembre)

Vincente incontro 5-Vincente incontro 6 [match 21];

Vincente incontro 7-Vincente incontro 8 [match 22];

Vincente incontro 9-Vincente incontro 10 [match 23];

Vincente incontro 11-Vincente incontro 12 [match 24];

Vincente incontro 13-Vincente incontro 14 [match 25];

Vincente incontro 15-Vincente incontro 16 [match 26];

Vincente incontro 17-Vincente incontro 18 [match 27];

Vincente incontro 19-Vincente incontro 20 [match 28];

Ottavi di finale (4-18 dicembre)

JUVENTUS-Vincente match 21 all’Allianz Stadium di Torino [match 29];

FIORENTINA-Vincente match 22 al Franchi di Firenze [match 30];

BOLOGNA-Vincente match 23 al Dall’Ara di Bologna [match 31];

ATALANTA-Vincente match 24 al Gewiss Stadium di Bergamo [match 32];

MILAN-Vincente match 25 a San Siro di Milano [match 33];

ROMA-Vincente match 26 all’Olimpico di Roma [match 34];

LAZIO-Vincente match 27 all’Olimpico di Roma [match 35];

INTER-Vincente match 28 al Meazza di Milano [match 36];

