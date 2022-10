ANDRIA- Sette persone sono state segnalate alla prefettura quali assuntori di droghe e oltre 11 mila euro di multe per violazioni al codice della strada sono state elevate ad Andria: questo il risultato dei controlli dei carabinieri alla movida.

Nell’ arco del week end, i carabinieri della compagnia di Andria, hanno eseguito uno straordinario servizio di controllo del territorio e della circolazione stradale, focalizzandosi sul contrasto dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’ambito della movida Andriese. Massima la visibilità del dispositivo che ha realizzato strategici posti di controllo inizialmente nei pressi della villa comunale e poi nella zona Duomo, ove sono stati effettuati numerosi controlli.

A termine del servizio, il personale dell’Arma operante ha eseguito 7 segnalazioni alla locale Prefettura per altrettanti soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente, giudicata per uso personale, e sono state elevate sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per un ammontare complessivo di euro 11.486,60.