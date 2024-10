Controlli dei carabinieri in bar, ristoranti e locali notturni: scattano le sanzioni

Nella serata di domenica, i carabinieri del Comando Compagnia di Maglie, coadiuvati dai militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Lecce e dal personale A.R.P.A. PUGLIA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente), hanno proceduto al controllo di diverse attività commerciali del territorio magliese. Sono stati passati al setaccio bar, ristoranti e locali di intrattenimento all’aperto ed il servizio è stato prevalentemente rivolto a contrastare le condotte che arrecano disturbo alle persone. Le normative di riferimento sono state la Legge Regionale 24/2015 che regola il Codice del Commercio ed i regolamenti contenuti nel T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Nel corso dei controlli i Carabinieri hanno riscontrato diverse irregolarità in un’attività commerciale, sede di cerimonie ed eventi, dov’era in corso uno spettacolo danzante in totale assenza di autorizzazioni da parte dell’autorità di Pubblica Sicurezza e con la diffusione di musica ad intensità superiore ai limiti consentiti. I militari hanno proceduto all’interruzione della serata facendo defluire gli oltre 250 presenti. Al titolare è stata contestata anche l’omessa compilazione delle schede relative alla sanificazione, e al controllo della temperatura degli alimenti. Sono state quindi comminate sanzioni amministrative per un totale di circa 7.000 euro, con conseguente segnalazione alle competenti autorità.

