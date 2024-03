Contini: “Il gol? Prima viene la Virtus Francavilla”

FRANCAVILLA F.NA – Arrivato nel mercato di gennaio a fari spenti in prestito dal Cagliari, Gianluca Contini sta diventando settimana dopo settimana un fattore in casa Virtus Francavilla. Ottime prestazioni, sabato scorso l’assist per il 2-0 di Artistico contro il Monterosi e un attaccamento alla maglia non comune per chi, a meno di colpi di scena, sa di essere alla Nuovarredo Arena solo di passaggio. Ospite di Antenna Sud, nel corso di Passione Biancazzurra, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dall’arrivo in Puglia.

