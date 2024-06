Lecce – Confindustria Lecce, in collaborazione con la Fondazione “ITS Academy Regionale della Puglia per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato” e AIDIT nazionale hanno presentato “Travel Office Manager, nuova figura professionale che declina gli strumenti delle nuove tecnologie in funzione dei molteplici sbocchi occupazionali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author