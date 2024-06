Lecce, senatore Barba: “ Adriana Poli Bortone: una leader con il DNA della vittoria“

Lecce- Città politicamente bloccata a causa dei conteggi errati all’interno di alcune sezioni elettorali. Entra nel vivo anche Il senatore Vincenzo Barba che scrive che non saranno pochi voti e una percentuale insignificante a cambiare la nostra valutazione sull’esito elettorale a Lecce. Adriana Poli Bortone ha già vinto, e lo ha fatto grazie alla sua forza, coerenza, determinazione, intuito, pazienza e lungimiranza.

“Indipendentemente dal ballottaggio o dal riconteggio delle schede, desidero inviare i miei più sentiti e affettuosi complimenti alla Senatrice, con la quale ho avuto la fortuna e il piacere di condividere molte battaglie politiche durante la nostra carriera, che certamente non è stata breve. Adriana è una vincente, ha il DNA della vittoria nel sangue!

Quando si prefigge un obiettivo, siamo certi che lo raggiungerà. La chiave sta nel vedere le modalità progettuali… ma non abbiamo alcun dubbio sull’esito finale.

Lecce ha bisogno di un sindaco come Adriana in questo momento cruciale, in cui è necessario rilanciare il territorio a tutti i livelli e in tutte le amministrazioni.

Mentre la congratuliamo, le auguriamo mille giorni di soddisfazione come questo, nella consapevolezza che quando si lavora per il bene comune, senza alcun tornaconto personale, si è già vinti.

Adriana Poli Bortone è una leader che può guidare Lecce verso un futuro migliore, e siamo fiduciosi che avrà successo nella sua missione. La sua vittoria è già stata sancita dalla sua determinazione e dalla sua dedizione al servizio pubblico. Lecce merita una sindaca così, che metta gli interessi dei cittadini al primo posto e lavori instancabilmente per il progresso della città.

Adriana, continui a essere un esempio di leadership e dedizione per tutti noi. Siamo orgogliosi di averti al nostro fianco e siamo certi che il tuo impegno porterà grandi risultati per Lecce.” Conclude il Senatore.

Maria Teresa Carrozzo