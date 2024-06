Lecce, Poli Bortone: ‘Gran risultato, ma ho un rammarico’

“È un grande successo di una coalizione di centrodestra unita e compatta, un grande risultato di tutti noi, in uno spoglio davvero singolare e al cardiopalmo che ha riservato emozioni intense e che ancora non ci permette di avere un risultato certo, mancando 4 sezioni per decretare la vittoria o il ballottaggio”. Lo dichiara Adriana Poli Bortone, candidata sindaca di Lecce per il centrodestra unito, che al momento si attesta al 49,64% dei voti contro il 47% del candidato del centrosinistra e del M5s, il sindaco uscente Carlo Salvemini. Si attende l’esito di quattro sezioni in cui si stanno ricalcolando i voti.

“Non nascondo un rammarico, quello di non aver potuto cominciare già da oggi a lavorare per il bene della mia città e per dare seguito a tutte le esigenze che ho ascoltato e condiviso in questa campagna elettorale – aggiunge -. Chiedo a tutti i cittadini leccesi di essermi a fianco con tranquillità e fiducia nella democrazia, così come mi sono stati vicini in questo periodo. Abbiamo l’esigenza di far rispettare e difendere la volontà dei leccesi. Sarà il voto democratico a consentirci di tornare a far risplendere la nostra bella Lecce e a prenderci cura della città, partendo dalle piccole cose”.

”Le mie liste, che tanto erano state ingiustamente attaccate dai menagrami di sinistra hanno dato una grande prova ottenendo un risultato straordinario: con l’ex maggioranza che è ampiamente superata e i leccesi che hanno già scelto cosa vogliono per il futuro di Lecce. Questo ci richiama ad una alta responsabilità, perché oggi abbiamo veramente bisogno di assicurare governabilità alla futura amministrazione di Lecce, per evitare il disastro dell’anatra zoppa. Negli anni scorsi abbiamo già sperimentato incredibili danni a Lecce nel 2017 proprio con Salvemini. Una grande città ha bisogno di un sindaco capace di ascoltare e di una maggioranza forte e unita, che possa garantire governabilità per il futuro della nostra città”, conclude.

