M5s Bari: ‘Sostegno a Leccese solo se si firma patto legalità’

Il sostegno del M5s a Vito Leccese, candidato sindaco del Pd per Bari, che al ballottaggio sfiderà Fabio Romito del Centrodestra, sarà garantito “a patto che prima venga convocato un tavolo per la redazione e la firma di un patto di legalità”. Lo dice all’ANSA Raimondo Innamorato, coordinatore provinciale del M5s.

“Aspettiamo venga convocato il tavolo che avevamo già chiesto, il nostro intervento al ballottaggio è vincolato a questo – aggiunge Innamorato -. Non siamo interessati a un seggio in più o uno in meno, vogliamo solo costruire un progetto chiaro per Bari”.

Leccese ha sfiorato la vittoria al primo turno, fermandosi al 48,02%, Fabio Romito ha ottenuto il 29,12%, e Michele Laforgia, sostenuto anche dal M5s, il 21,75% dei voti che ha promesso di portare in dote al candidato del Pd.

