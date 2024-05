Comunali Potenza, ufficiale: Fanelli candidato sindaco del centrodestra

Le segreterie lucane di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Italia Viva e Popolari uniti annunciano e salutano con soddisfazione la candidatura a sindaco di Potenza di Francesco Fanelli. “Si tratta – secondo gli stessi partiti – di un’intesa politica che va nella direzione di quanto auspicato nelle interlocuzioni dei giorni scorsi a vari livelli. Si ringrazia Mario Guarente per il lavoro svolto e per l’elevato senso di responsabilità dimostrato”. “Ora è importante – proseguono i partiti – che la coalizione porti avanti una proposta programmatica di rigenerazione della città che abbia al centro il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e il potenziamento del capoluogo di Regione in tutti gli aspetti della vita pubblica e amministrativa. La via intrapresa alle ultime elezioni regionali, dove il centrodestra allargato ha portato ad una vittoria schiacciante il presidente Bardi, deve essere proseguita anche a Potenza, mirando allo stesso risultato”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author