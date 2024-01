Commercio, nasce il Bari Shopping Tour

BARI – Cinquanta in appena 24 ore. Sta avendo ottimi riscontri il nuovo bando dell’Assessorato alla Sviluppo Economico del capoluogo nell’ambito di dBari 2022-2024, il programma per il sostegno all’economia di prossimità. Si chiama Bari Shopping Tour e punta a progettare una mappa dello shopping cittadino che segnali alcuni tour tematici per cittadini e turisti. I tour tematici potranno riguardare, ad esempio, i settori del Disegn & Arredamento, del Vintage, Beverage, Sport & Fitness, o Moda

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp