Quattro nuove rotte per la Ciclovia dell’acqua

BARI – Quattro nuove tratte, da 24 a 190 chilometri che attraversano la Puglia: è la Ciclovia di Acquedotto Pugliese, che si arricchisce di nuovi chilometri e di nuove tratte. I lavori, recentemente aggiudicati, si completeranno nel 2026 collegando il tratto attuale in Valle d’Itria alla Murgia gioiese, passando da quella olivata del barese, sino alla Costa Sveva e di lì verso le terre spinazzolesi. Finanziata da Regione Puglia (con fondi regionali e del Pnrr) e realizzata da Acquedotto Pugliese, la Ciclovia propone un itinerario dedicato a passeggiate a piedi e in bicicletta, promuovendo un turismo ecosostenibile e rispettoso della storia e dei luoghi. Il tragitto attuale si estende per un totale di circa 24 chilometri tra Cisternino, Ceglie Messapica e Martina Franca. Le opere avviate nel 2024, del valore di 35 milioni di euro, riguardano la progettazione esecutiva e la realizzazione entro il 2026 di quattro nuovi tratti dell’itinerario turistico lungo la strada di servizio del Canale Principale di Aqp.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp