Commerciante aggredito e accoltellato nel tarantino, è grave

Follia a Leporano, in provincia di Taranto, nella serata di giovedì 20 luglio. Un uomo, titolare di un distributore H24, è stato accerchiato da una ventina di ragazzi, aggredito e accoltellato. Trasportato con urgenza all’ospedale SS Annunziata, le sue condizioni sarebbero critiche. L’aggressione è avvenuta in Contrada Battaglia poco prima della mezzanotte. Oltre ai sanitari del 118, sul posto anche tre volanti della Polizia, che indaga per risalire il movente. Non si esclude nessuna ipotesi: dal tentativo di rapina alla lite finita nel sangue.

