Salento: Malore durante gara podistica, muore 53enne

Un uomo di 53 anni è morto a Saclì (Lecce) durante una gara podistica nel pomeriggio di giovedì 20 luglio. Nel pieno della competizione, il 53enne, commerciante di Aradeo, è crollato improvvisamente sull’asfalto rovente: per lui non c’è stato nulla da fare. Molto probabilmente, il malore potrebbe essere stato causato dalle alte temperature che in questi giorni stanno investendo il Salento e tutto il Sud Italia. La gara podistica di 8 chilometri era stata organizzata dal club Salento giallorosso con il comitato di promozione sportiva Csi di Terra d’Otranto.

