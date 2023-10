LECCE- Ieri mattina, i carabinieri della stazione locale di Specchia, nel leccese, hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne per spaccio di cannabis.

L’uomo coltivava nella propria abitazione oltre 30 piante di marijuana, alte più di due metri, tanto da destare l’attenzione degli uomini del comando provinciale di Lecce che transitavano vicino l’abitazione durante il servizio di controllo del territorio.

Le piante, in piena inflorescenza, erano all’interno di due ambienti delimitati da teloni in plastica, presenti anche tubi per l’irrigazione e fertilizzante chimico per accelerare verosimilmente la crescita.

Durante la perquisizione i carabinieri hanno inoltre rinvenuto due involucri termosigillati in plastica contenenti circa 200 grammi di marijuana essiccata e pronta, quindi, per l’utilizzo; due bilancini di precisione; una decina di raccoglitori contenenti circa 10 grammi di marijuana ciascuno.

Dopo aver sottoposto a sequestro tutto quanto reperito, su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica di Lecce, l’uomo una volta arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce.

