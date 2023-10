Grave incidente a Potenza: travolte due donne

POTENZA – Un grave incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Potenza sulla strada che porta verso la frazione di Giuliano. Due donne sono state investite dopo essere scese dalla loro auto che aveva appena avuto un’avaria ed un’altra vettura le ha travolte. Subito sono scattati i soccorsi, con i sanitari del 118 Basilicata che hanno portato i feriti in ospedale. Una delle due donne è ricoverata in codice rosso al “San Carlo”, l’altra donna e l’uomo alla guida dell’altra automobile sono arrivati invece al pronto soccorso in codice giallo.

