Cisternino: 47enne scomparso, l’appello del fratello

“Mario torna e non ti preoccupare: tutto si sistema. Ma torna”. E’ questo l’appello del fratello di Mario Santoro, il 47enne di Cisternino, in provincia di Brindisi di cui si sono perse le tracce da ieri. Il fratello dell’uomo, Leonardo, oggi pomeriggio ha raggiunto l’area, tra i comuni di Cisternino e Fasano nel nord Brindisino, dove è stata allestita la centrale di coordinamento per le ricerche del 47enne.

“Non so davvero e non riesco a capire cosa possa essere successo a mio fratello. Ci possono essere – ha aggiunto – mille motivi per la sua scomparsa, ma è importante che torni”. “Siamo soddisfatti – ha concluso – per come si stanno svolgendo le ricerche. Siamo andati anche oltre”.

Il 47enne è un macellaio: da pochi mesi aveva chiuso la sua attività commerciale. A denunciare la sua scomparsa, nella giornata di venerdì 13 ottobre, è stata la compagna non vedendolo rientrare a casa. Continuano senza sosta le ricerche da parte delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e dei volontari delle associazioni di Protezione civile anche con il supporto di unità cinofile.

