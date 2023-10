Perde controllo della moto, muore un 40enne nel barese

BARI – Un uomo di 40 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla provinciale che collega Altamura a Corato, nel barese.

La vittima che viaggiava in sella a una moto in direzione Corato, per cause in fase di accertamento, avrebbe sbandato perdendo il controllo del mezzo per poi finire contro un muretto a secco prima e fuori strada dopo. Per il 40enne sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Altamura.

