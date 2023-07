Circolo Vela Bari: 9 selezionati per i campionati nazionali Optimist

Obiettivo centrato, anzi centratissimo per la squadra Optimist del Circolo della Vela Bari che alle selezioni zonali per i campionati nazionali 2023 ha conquistato ben nove posti tra i selezionati nelle diverse categorie.

Se in Divisione A (11-15 anni) a far la parte dei leoni ci hanno pensato Nicola Di Pilla e Gianmarco Russo che hanno conquistato rispettivamente il primo e il secondo posto, non da meno è stata Maria Carla Montanaro che ha conquistato il primo posto femminile e quinto in classifica assoluta, seguita a sua volta da Mattia Cantoro, sempre altro atleta del CV Bari. A far loro compagnia per la categoria Coppa del Presidente riservata ai nati nel 2012 altre due atlete biancorosse: Aurora Montanaro e Francesca Antonicelli Lerario.

Nella Divisione B (9-10 anni) dominio assoluto di Marco De Nicolò, primo in tutte e cinque le prove disputate, seguito al secondo posto dal compagno di squadra Michele De Michele. I due piccoli campioni portacolori del sodalizio sportivo hanno così ottenuto due dei tre posti disponibili per la selezione alla Coppa cadetti riservata ai nati 2013. E per non lasciare niente di incompiuto la squadra Optimist con la piccola Federica Cantoro ha ottenuto anche il pass per i campionati cadetti in categoria Coppa Primavela, riservata ai nati nel 2014.

Grande soddisfazione dei tecnici Beppe Palumbo e Diego D’amato che, oltre a preparare le nuove leve della vela barese durante la stagione invernale e primaverile appena trascorsa, hanno seguito i ragazzi nelle regate di Manfredonia (a giugno) e Bari (lo scorso fine settimana). “Ai ragazzi e alle loro famiglie vanno i complimenti e ringraziamenti per gli enormi sforzi che sostengono quotidianamente per praticare la vela – commentano i due tecnici in coro -. Ora però bisogna rimanere concentrati sul prosieguo della stagione cercando di intensificare gli allenamenti per arrivare preparati ai prossimi impegni nazionali”.

