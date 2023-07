Pallamano: Annullata penalità a Conversano, campionato da ridefinire

Il Collegio di Garanzia del CONI ha accolto il ricorso presentato dal Conversano annullando quasi tutta la penalizzazione di 7 punti inflitta dalla Figh in questa stagione. Al club sono stati restituiti 6 punti, pertanto campionato e classifica sono da ridefinire.

“Eravamo fortemente convinti che alla fine avrebbe trionfato la giustizia – dichiara il presidente Roscino -. Ringrazio di cuore gli avvocati Francesco D’Alessandro e Giacomo Sgobba che sin dall’inizio mi hanno sostenuto in questa battaglia epica. Il Conversano non meritava questo trattamento e finalmente il Coni lo ha dimostrato. Attendiamo le motivazioni della sentenza per capire quali saranno le conseguenze sportive di questo provvedimento.

Il 24 marzo scorso, Conversano fu penalizzato 7 punti perdendo il secondo posto in classifica e quindi i playoff. Il campionato è andato avanti (nonostante Conversano avesse chiesto di sospendere i playoff) chiudendosi con la vittoria della Junior Fasano. La parte finale della sentenza dice chiaramente che la Figh deve rideterminare la classifica e adottare i “consequenziali provvedimenti in merito al campionato”. Ora che succederà? Un bel grattacapo…

