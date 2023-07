BRINDISI – Un investimento da 2 milioni e duecentomila euro, per 27 interventi da realizzare entro il 30 agosto. Il tempo stringe, ma i soldi ci sono per garantire l’ammodernamento dello stadio Franco Fanuzzi e, quindi, regalare al Brindisi Calcio e ai suoi tifosi il sogno di una Serie C da giocare in casa. La delibera della giunta guidata dal sindaco Giuseppe Marchionna non solo individua gli interventi, ma anche il “fondo” da cui recuperare a stretto giro le ingenti risorse finanziare necessarie. Ovvero, i 224 milioni di euro di economie rivenienti da ribassi d’asta che possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli originari.

Nuovo Fanuzzi: terreno, ma non solo

Protagonista principale dell’intervento è, come noto, l’adeguamento del campo da gioco e, quindi, il rifacimento del terreno. I dettagli: erba naturale, bermudagrass o paspalum vaginatum, ma anche nuovo impianto di drenaggio e di irrigazione. E, fuori dal campo, pitturazioni, impianto audio, sostituzione ringhiere e recinzione area parcheggio, sostituzione cancelli, persino un nuovo arredo per la tribuna stampa con postazioni ad hoc per giornalisti e operatori. Insomma, un nuovo, vecchio stadio Fanuzzi, per un Brindisi Calcio da Lega Pro.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp