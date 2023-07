Futsal A2/F: Monopoli, Baldassarre ‘Non vedo l’ora di ricominciare’

Altra preziosa conferma in casa Audace è quella dell’esperto laterale Danilo Baldassarre. Classe ’84 di Cisternino, Baldassarre è riuscito a conquistare da protagonista nelle ultime due stagioni la promozione in Serie A2 con due maglie diverse (Itria nel 2021-22).

«Il rinnovo era una pura formalità – dichiara Baldassarre – la voglia di giocare la Serie A2 conquistata e sudata con questa maglia ha fatto la differenza. Mi sono trovato benissimo qui a Monopoli con tutti, con il mister c’è una sintonia perfetta e mi sento una pedina importante, quindi cambiare non avrebbe avuto senso. Come dissi l’anno scorso non ci poniamo limiti e vincere qui a Monopoli ha una soddisfazione doppia. Sono contento di aver rinnovato e spero di rivivere una stagione così ricca di emozioni anche quest’anno. Ringrazio la dirigenza per la buona riuscita del rinnovo e non vedo l’ora di ricominciare!».

Salgono a quattro i giocatori a disposizione di mister Giacovazzo. Nelle prossime ore ci saranno altre novità.

