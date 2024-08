Circa 1200 i partecipanti alla cena “en blanc” di Bisceglie

Dress code rigorosamente in bianco, lunghissime tavolate di una comunità che ogni estate si ritrova sul porto di Bisceglie, tanta musica, divertimento e convivialità. E’ questa la ricetta di “Bisceglie en blanc”, l’evento organizzato dall’Associazione Pro Artibus di Molfetta, che come ogni anno si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate biscegliese. Circa 1200 i commensali presenti sul waterfront di Bisceglie.

Non solo spettacolo, convivialità e divertimento ma anche solidarietà e supporto al commercio locale. Intorno a “Bisceglie en blanc” tanti infatti i commercianti e gli artigiani coinvolti, per un evento il cui ricavato verrà usato per finanziare le attività solidali dell’ANT.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author