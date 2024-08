Barletta: degente psichiatrica denuncia stupro in ospedale

Una donna sarebbe stata stuprata nell’ospedale di Barletta mentre era ricoverata nel reparto di Psichiatria. L’episodio, denunciato dalla madre della presunta vittima al personale del Pronto soccorso prima e alle forze dell’ordine dopo, risalirebbe a più di una settimana fa. La Asl Bat ha subito avviato le procedure inserite nel codice rosa a tutela della donna e sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine. Secondo quanto si apprende, la paziente affetta da problemi di natura psichiatrica, sarebbe stata stuprata nel corso della degenza ospedaliera da un uomo che si occupa di pulizie. A qualche giorno dalle dimissioni, sarebbe tornata accompagnata dalla madre, in ospedale in preda a un forte stato di agitazione. Sarebbe stato allora che la mamma avrebbe rivelato ai medici quanto subito dalla figlia facendo scattare i controlli e le procedure del caso. (ANSA).

