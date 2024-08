Stadio inagibile, ottimista la Soccer Trani per il ritorno al “Nicola Lapi”

Cresce l’attenzione sulle sorti dello Stadio Comunale di Trani “Nicola Lapi”, ancora inagibile a causa del totale deterioramento del manto erboso. Restano da individuare le cause di questo disastro sportivo, con le ipotesi ancora in campo dell’avvelenamento o della presenza del grillo talpa. Costretta a giocare fuori casa a Molfetta la Soccer Trani, dove però si registra ottimismo per la risoluzione della vicenda e per il ritorno nella propria città.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author