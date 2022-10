“A parte qualche episodio, che da determinato le due sconfitte di fila, la nostra squadra è sempre stata all’altezza – commenta Elio Di Toro, direttore sportivo del Cerignola, subito dopo il rotondo successo sul Messina -. A volte i risultati condizionano i giudizi, ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla, anzi li ringrazio per aver dimostrato di essere uomini. Il successo sul Messina, compagine segnalata in ripresa, è stata una risposta che dovevamo sopratutto a noi stessi. Espulsione di Pazienza? Direi ingiusta. Il tecnico si è fatto sentire per uno strattone a Malcore in mezzo al campo a palla lontana, evidentemente qualcuno ha mal interpretato segnalando l’episodio all’arbitro“. Di seguito, le interviste a Elio Di Toro e Gaetano Auteri, tecnico del Messina, realizzate da Antonio Specchio.