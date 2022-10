“L’approccio è stato buono, col piglio giusto, abbiamo sfiorato il vantaggio in un paio di occasioni nella prima mezz’ora, ma se a un avversario aggressivo come il Catanzaro concedi tanto alla fine ti punisce: un passivo così importante, seppur mortificante, ci può stare quando affronti una squadra così forte. Ci è mancata la personalità di voler mettere in difficoltà l’avversario andando anche oltre le nostre potenzialità. Questa poteva essere la partita giusta per far scattare la scintilla, ci siamo riusciti solo nei primi venti minuti“. Mirko Cudini, allenatore della Fidelis Andria, commenta così il pesante ko del “Degli Ulivi” con il Catanzaro. Di seguito, l’intervista realizzata da Davide Abrescia.