“Sapevamo che con un avversario così forte dovevamo essere perfetti, purtroppo siamo stati puniti da ingenuità – analizza Sebastiano Siviglia, allenatore del Potenza, dopo il ko del Viviani con il Pescara -. In linea di massima, la squadra ha cercato di spingere e, nonostante alti e bassi, ha speso tanto con un avversario di livello. Ora dobbiamo essere bravi a ripartire serenamente sapendo che non eravamo fenomeni prima, ma che non siamo brocchi adesso. Se mi sento in discussione? Continuo a lavorare, ho incoraggiato i ragazzi al termine de, match: il mio compito è quello di trovare soluzioni, altri discorsi spettano alla società. So che manca maledettamente la vittoria e per questo siamo tutti incazzati“.