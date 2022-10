Un gol annullato (al 94’) e due rigori non concessi. Il Taranto schiuma rabbia dopo il ko di Latina. A sottolinearlo, nel post gara, è stato proprio il tecnico Eziolino Capuano: “Il gol di La Monica era regolare, il nostro attaccante era due metri dietro il loro difensore – ha detto il tecnico rossoblu -. E poi, ci mancano due rigori: non tanto la spinta su La Monica, molto simile a quella che sabato scorso ha portato a concedere il penalty al Foggia contro di noi (poi parato da Vannucchi, ndr), quanto quello su De Maria: ha subito il fallo ed è stato anche ammonito per simulazione. La squadra ha retto fino al 95′, ma il calcio è fatto di episodi”.

E allora andiamo a rivedere questi episodi denunciati dal tecnico rossoblu, partendo dal gol annullato a La Monica: dal fermo immagine che proponiamo sotto, seppur sgranato appare evidente che l’attaccante rossoblu sia quanto meno in linea con un calciatore del Latina al momento della spiazzata di Mazza.

IL VIDEO DEL GOL ANNULLATO

IL VIDEO DELL’INTERVENTO SU DE MARIA