“Nel calcio si è abituati a vedere solo il risultato – dice Emilio Longo, allenatore del Picerno, dopo il ko con la Juve Stabia -. In una gara equilibrata non siamo riusciti a segnare, pur creando diverse occasioni, soprattutto nel primo tempo. Al contrario, la Juve Stabia, che nella ripresa ha pressato di più, è riuscita a capitalizzare. La differenza sta tutta qui. Ci dobbiamo mettere sotto, lavorare e andare avanti cercando di invertire la tendenza nei momenti cruciali: oltre alle prestazioni, che sono comunque importanti, ci vogliono anche i risultati. Quando si crea l’opportunità dobbiamo metterla dentro. C’è un po’ di rammarico per aver prodotto più di quanto abbiamo portato a casa”.