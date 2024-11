Castellana C5, sfida cruciale contro il Soverato Futsal dopo successo sul Canosa

La vittoria dello scorso sabato contro il Canosa ha rilanciato le ambizioni stagionali del Castellana C5, ora atteso da una sfida che sa di déjà vu. Nella settima giornata del campionato nazionale di Serie A2 (girone D), la squadra guidata da Andrea Rotondo farà visita al Soverato Futsal, avversario già incontrato sei mesi fa nella semifinale playoff di Serie B. In quella occasione, dopo il pareggio dell’andata, i calabresi vinsero il ritorno davanti al proprio pubblico, conquistando la finale poi persa contro il Sulmona a Rimini.

Quella semifinale rappresentò per il Castellana C5 l’ultima gara ufficiale della scorsa stagione, ma anche il punto di svolta che convinse il club a richiedere il ripescaggio in Serie A2. Oggi, le due squadre si ritrovano nella terza serie nazionale, ma con situazioni di classifica diverse: il Soverato guida il girone in coabitazione con il Canicattì, mentre i pugliesi occupano la decima posizione e cercano punti preziosi per la salvezza.

Il tecnico Andrea Rotondo ha preparato con attenzione la sfida, dovendo fare i conti con l’assenza dello squalificato Ritorno e confidando nei recuperi di Pasquale Pedone e Domenico Bovino. Quest’ultimo, nuovo acquisto del mercato invernale, ha dichiarato: “Non vedo l’ora di iniziare questa avventura e di mettermi a disposizione del mister. Ho seguito la vittoria contro il Canosa e ho apprezzato lo spirito di sacrificio della squadra. Dovremo mostrare lo stesso atteggiamento anche contro il Soverato”.

La partita, in programma al PalaScoppa, sarà diretta dagli arbitri Sebastiano Monaco e Fabio Alfio Sfilio della sezione di Acireale, con Antonino Mandaradoni di Soverato al cronometro. Fischio d’inizio previsto per le 16:30.

Nel frattempo, l’Under 23 del Castellana C5 ha affrontato il Taranto nella quarta giornata della Coppa della Divisione, uscendo sconfitta per 7-6. I gol biancoblù portano la firma di Palazzo, Marco Bianco, Federico Baldo e Michele Laselva. Il prossimo appuntamento per la selezione giovanile è fissato per il 14 dicembre, in casa contro il Ferrandina Sport Academy.

