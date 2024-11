Bernalda Futsal, verso l’Alta Futsal. Iannuziello: “Dobbiamo risolvere le difficoltà in trasferta”

Diego Iannuziello ha firmato una prestazione memorabile con una tripletta decisiva nella vittoria del Bernalda Futsal contro l’Aradeo, coadiuvato dal capitano Mario Gallitelli. Un risultato importante che ha evidenziato il lavoro svolto dalla squadra durante la settimana, come spiega lo stesso Iannuziello.

“Abbiamo mangiato tanta motivazione in questa settimana e lavorato bene”, racconta il giocatore con un tocco di ironia. “Il mister ci ha spronato perché a Casali del Manco il risultato è stato ingiusto, ma il nostro atteggiamento era sbagliato. In settimana ci siamo concentrati sulle motivazioni e sulla compattezza del gruppo per portarci il risultato a casa”.

Sulla sua prestazione personale e la tripletta, Iannuziello sottolinea: “Abbiamo lavorato molto su alcune situazioni di gioco, in particolare sugli inserimenti. Però sarebbe riduttivo considerarmi un bomber: dietro le mie reti c’è un grande lavoro di squadra. Dobbiamo continuare su questa strada, aiutarci e restare uniti”.

Il lavoro settimanale si è riflesso anche nei miglioramenti evidenziati contro l’Aradeo, sia nella solidità difensiva, soprattutto nelle situazioni di quinto di movimento avversario, sia in un maggiore cinismo sotto porta. “Contro il Noci avevamo commesso errori nella difesa contro il quinto di movimento, ma abbiamo corretto quelle situazioni in allenamento. Contro l’Aradeo siamo riusciti a mettere in campo ciò che avevamo preparato, e questo è un successo di tutta la squadra”.

Ora, però, resta il problema delle trasferte, su cui Iannuziello riflette con lucidità: “In casa siamo spinti dal nostro pubblico, ma fuori avvertiamo una maggiore tensione. Dobbiamo migliorare il nostro approccio e superare questa difficoltà mentale. Anche in caso di svantaggio iniziale, non dobbiamo perdere fiducia”.

La prossima sfida sarà sabato contro l’Alta Futsal, un banco di prova importante. “È una squadra tosta. Lo scorso anno perdemmo sul loro campo, e anche se i risultati attuali non riflettono il loro reale valore, sarà una trasferta complicata. Andremo lì con l’obiettivo di fare risultato e dimostrare i nostri progressi”, conclude Iannuziello.

