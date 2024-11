Coppa Davis, Italia in semifinale: Sinner guida la rimonta con l’Argentina

L’Italia supera l’Argentina per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Davis e conquista un posto in semifinale, dove sfiderà l’Australia. Dopo la sconfitta iniziale di Lorenzo Musetti contro Francisco Cendurolo, è stato Jannik Sinner a guidare la rimonta azzurra con una prestazione straordinaria.

Nel singolare, Sinner ha demolito Sebastián Báez in due set (6-2, 6-1), dominando il match con un servizio impeccabile e annullando tutte le quattro palle break concesse, concentrate in un unico game. L’argentino, numero 27 del ranking ATP, non è riuscito a trovare soluzioni contro il gioco aggressivo dell’altoatesino, che ha messo a segno anche 7 ace.

La coppia Sinner-Berrettini è poi tornata in campo per il doppio decisivo, affrontando Gonzalez e Molteni in un match equilibrato e combattuto. Gli azzurri hanno saputo sfruttare i momenti chiave, centrando i break decisivi per chiudere il confronto 6-4, 7-5 grazie a un servizio solido e una gestione lucida nei punti cruciali.

Con questa vittoria, la nazionale guidata da Filippo Volandri mantiene vivo il sogno di difendere il titolo vinto nel 2023. Ora, la sfida contro l’Australia si preannuncia appassionante.

