Casarano, Laterza: “Siamo pronti e vogliosi, pensiamo solo al Martina”

Alla vigilia di Casarano-Martina, mister Giuseppe Laterza ha parlato in conferenza stampa, presentando così il derby in programma per domani pomeriggio.

LA SETTIMANA – “Siamo pronti e vogliosi di scendere in campo. Abbiamo cambiato il nostro programma, ma i nostri ragazzi si sono allenati bene. In questi giorni abbiamo provato anche qualcosa di diverso”.

IL MOMENTO – “Il nostro pensiero è solo alla gara contro il Martina, perché non siamo nelle condizioni di fare programmi diversi. Abbiamo una partita difficile e la nostra testa deve essere solo a questa sfida contro una formazione che sta facendo benissimo in questa stagione. Noi però vogliamo dire la nostra e siamo pronti a farlo”.

IL MARTINA – “Sono una squadra in cui non ci sono solo alcuni singoli che stanno facendo bene. Concedono pochissimo, hanno concesso un gol nelle ultime otto gare. Fuori casa hanno fatto meglio che in casa. Noi dobbiamo essere sereni e tranquilli, dobbiamo giocare bene tecnicamente, perché loro davanti hanno velocità e gamba, anche con gli interni di centrocampo. Dobbiamo cercare di essere più cinici sotto porta. Arriviamo a questo impegno dopo due risultati importanti ma dobbiamo essere attenti.

MODULO – “Tutto si può fare, ho a disposizione molti giocatori. Devo valutare le condizioni di Rajkovic, ma metterò in campo la miglior formazione dal punto di vista tecnico”.

CALENDARIO – “E’ una settimana importante, perché affrontiamo le prime due. Per rendere importante la gara di domenica dobbiamo fare bene contro il Martina. Abbiamo davanti a noi 96 minuti in cui dobbiamo cercare di portare a casa l’incontro, poi da giovedì testa all’Altamura”.

NOTTURNA – “Indipendentemente dall’orario, è importante avere i tifosi al nostro fianco. In notturna o di giorno noi dobbiamo pensare solo alla gara, avere però gli spalti pieni sicuramente aiuta e non poco”.

