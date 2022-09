Casarano: Costantino, ‘A Martina troveremo un ambiente caldo’

“A Martina non saremo soli e per noi questo importante, sono convinto che ci seguiranno in tanti a Martina Franca. Troveremo un ambiente caldo, ma una grande squadra deve giocare anche su certi campi. Nel corso della mia carriera ne ho visti tanti, anche con 50.000 persone sugli spalti: rispetto per il Martina, ma pensiamo a noi stessi e alla nostra squadra che dovrà essere sia capace di aggredire che di aspettare gli avversari. Servirà equilibrio in tutte le gare a partire dall’impegno del “Tursi”. Siamo una squadra che ha delle tendenze: attaccare e pressare alto, ma non possiamo pensare di farlo per novanta minuti”. Così Giovanni Costantino, tecnico del Casarano, alla vigilia del match di Martina Franca che segnerà l’esordio in campionato.