Capodanno, otto nuovi nati al Di Venere di Bari

BARI – Otto nati in una notte all’Ospedale Di Venere. Il primo del 2024, 46 minuti dopo la mezzanotte, è stato un maschietto di 3.340 grammi. Tre piccoli sono nati prima della mezzanotte e cinque dopo, per un totale di otto nascite in 10 ore: un evento eccezionale nella sala parto dell’Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale barese. Al San Paolo di Bari, alle 4.06, la prima nata è stata una femminuccia di 2.960 grammi. A comunicarlo con un post sui social, la Asl Bari.

Alle 2:17 il primo parto ad Altamura: un maschietto di 3.600 grammi. Infine, nella sala parto di Corato, alle 5:02, è venuto alla luce un altro maschietto di 3.300 grammi. Stanno tutti bene.

