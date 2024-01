Volo cancellato, parte il trenino di Capodanno a Bari

BARI – Il volo tarda e il 31 dicembre si festeggia in aeroporto. Ed ecco che allo scoccare della mezzanotte parte il trenino. È accaduto ieri sera all’aeroporto di Bari.

Un’attesa lunga due giorni per un volo Bari – Budapest della compagnia Wizz Air che sarebbe dovuto partire il 30 dicembre. Ma nonostante il disservizio, alla mezzanotte del 31 dicembre (con un ulteriore ritardo di tre ore) è scattato comunque il festeggiamento per il nuovo anno con tanto di trenino nella zona imbarchi. La notizia ha fatto subito il giro dei social.

