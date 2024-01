Canosa tra turismo archeologico e cantieri, il bilancio del sindaco Malcangio

CANOSA – Il rilancio del turismo attraverso i tesori archeologici della città, ma anche uno sguardo al futuro attraverso l’urbanistica e i nuovi cantieri. La città di Canosa si appresta a cambiare volto, senza dimenticare le sue radici e la sua cultura. Il bilancio del sindaco Vito Malcangio dopo un 2023 intenso e proficuo.

I cantieri e i lavori pubblici in corso modificheranno la viabilità cittadina. Il 2024 passerà dalla tutela e dal restauro dei siti archeologici, ma anche da un nuovo disegno stradale per facilitare i percorsi dei residenti. Malcangio chiede pazienza ai cittadini e si dice pronto a confronti costruttivi per valutare i progressi in corso d’opera.

