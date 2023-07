ROMA – In base al Bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute è previsto il livello di allerta 3 per le giornate del 19 e del 20 luglio. Sono possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come anziani, bambini molto piccoli e persone con malattie croniche. Il consiglio degli esperti è di restare al chiuso, in luoghi freschi e al riparo dai raggi diretti del sole e di evitare di uscire soprattutto nelle ore centrali e con picchi di calore dalle 11 alle 18, inoltre idratarsi bevendo molta acqua e consumando frutta e verdura fresche.

