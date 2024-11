Calciomercato Serie D, si muove il Brindisi (e non solo)

La finestra invernale di calciomercato in Serie D sta per entrare nel vivo. Tante le uscite previste in casa Manfredonia, il difensore Dramane Konatè potrebbe restare nel girone H, ma l’Acireale insidia l’interesse dell’Ugento. Particolarmente attivo anche il Brindisi, che dopo Fustar e Digne ha messo nel mirino Pierpaolo Cirio, centrocampista offensivo classe 2005 di recente al Matera. Prova a rinforzzarsi anche il Francavilla in Sinni, che avrebbe messo gli occhi sul centravanti romeno Madalin Tandara, che ad Angri potrebbe trovare poco spazio dopo l’imminente arrivo di Emanuele Tedesco dal Manfredonia. Sempre nel girone H la Nocerina (dopo Favetta) punta anche Mauro Bollino per rinforzare il proprio reparto offensivo. Sondaggio infine della Virtus Francavilla per Roberto Convitto, esterno d’attacco del Siracusa: operazione complicata.

