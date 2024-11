Picerno, Tomei non si fida: “Latina squadra forte e di qualità”

Nel Girone C di Serie C non esistono partite dall’esito scontato. Lo sa bene Francesco Tomei, tecnico del Picerno, che ha messo in guardia i suoi alla vigilia del match contro il Latina: “Domani affronteremo una squadra in difficoltà ma strutturata. I nerazzurri hanno valori importanti e anche noi abbiamo attraversato un periodo difficile. Dovremo stare attenti e concentrati, rispettando un avversario molto forte”.

Latina: “Il Latina può lavorare sotto palla o aggredire. In fase di possesso può metterti in difficoltà perché ha giocatori esperti e di qualità. Sarà una gara molto difficile perché, essendo in un momento delicato, i nostri avversari cercheranno di dare qualcosa in più. Servirà attenzione nelle transizioni e cercheremo di sfruttare le nostre occasioni”.

Alternative: “Spesso cerchiamo di dare freschezza con i cambi, avere cinque sostituzioni ti permette di cambiare le partite. Sono contento di avere diverse soluzioni e spesso i subentrati ci hanno permesso di vincere. Questa caratteristica ci permette di avere più frecce nel nostro arco”.

Continuità: “La continuità è fondamentale in questo campionato. Dobbiamo cercare di portare a casa quanti più punti possibili fino alla sosta natalizia. Siamo contenti del nostro percorso e della crescita dei ragazzi, mi auguro che continui perché ciò che conta è vedere un gruppo che si diverte quando gioca ma è molto professionale”.

