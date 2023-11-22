Novembre 22, 2023 14:48

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Calcio Bari: Maiello torna a correre dopo l’intervento

Claudia Carbonara Novembre 22, 2023 13:19

BARI – C’E’ UNA BUONA NOTIZIA IN CASA BARI A POCHI GIORNI DALLA SFIDA CASALINGA AL VENEZIA. RAFFAELE MAIELLO HA INIZIATO A CORRERE PER RECUPERARE LA SUA CONDIZIONE FISICA DOPO L’INTERVENTO AL GINOCCHIO. LA SQUADRA BIANCOROSSA E‘ RIUSCITA ANCHE A VINCERE IN ASSENZA DEL SUO PROFESSORE, MA E’ CHIARO CHE IL CENTROCAMPISTA CAMPANO RIESCE AD ASSICURARE PIU’ SOSTANZA E PIU’ GEOMETRIE AL REPARTO. ANCHE MENEZ VUOLE BRUCIARE I TEMPI DI RECUPERO PER METTERSI QUANTO PRIMA A DISPOSIZIONE DEI COMPAGNI DI SQUADRA. TUTTO QUESTO A CIRCA UN MESE DALL’APERTURA DEL CALCIOMERCATO. LA SENSAZIONE PERO’ E’ MAI COME IN QUESTA SESSIONE SIA UN MERCATO TRANSITORIO. CIRO POLITO HA LASCIATO INTENDERE CHE SOLO LA PROSSIMA STAGIONE IL BARI AGGREDIRA’ LA SERIE B PER TENTARE LA PROMOZIONE IN A E CHE NELLA SCORSA STAGIONE QUEL TERZO POSTO E’ STATO PIU’ FRUTTO DEL CASO E NON UN TRAGUARDO PROGRAMMATO A TAVOLINO. CI CHIEDIAMNO CON QUALE SPIRITO E CON QUALI MOTIVAZIONI ADESSO I TIFOSI DEL BARI OCCUPERANNO GLI SPALTI DEL SAN NICOLA SAPENDO CHE QUESTA STAGIONE E’ STATA INDIVIDUATA DAL CLUB COME GIUSTA PER IL SALTO DI CATEGORIA. CERTO AL SAN NICOLA ARRIVA IL VENEZIA, FORMAZIONE CHE OCCUPA IL SECONDO POSTO E CHE E’ STATA COSTRUITA PER RAGGIUNGERE LA MASSIMA SERIE. E’ DAVVERO RIDUTTIVO PER UNA PIAZZA COME BARI SAPERE CHE NON CI SONO GRANDI OBIETTIVI, ANCHE PERCHE’ GLI STESSI GIOCATORI PERDONO STIMOLI E ANCHE DAVANTI A UNA BRUTTA SCONFITTA AVRANNO SEMPRE DALLA LORO DIVERSI ALIBI.

 

foto SSC Bari

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