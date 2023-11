Acquaviva, incidente sulla sp 172: muore infermiera del Miulli

ACQUAVIVA – Una infermiera di 55 anni dell’ospedale ‘Miulli’ di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, è morta questa mattina per le gravi ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto ieri sulla provinciale 127, tra Santeramo in Colle e Acquaviva. La vittima era stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice rosso nella struttura ospedaliera in cui lavorava e dove è stata ricoverata in Rianimazione. La 55enne, secondo quanto emerso finora, era alla guida della sua auto e stava andando in ospedale per iniziare il turno quando per cause in fase di accertamento si è scontrata con una utilitaria a bordo della quale c’erano due persone che non hanno riportato ferite gravi.

