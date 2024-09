Calcio a 5, Azzurri Conversano: parte il campionato

Manca sempre meno all’inizio ufficiale della nuova stagione agonistica ed in casa Azzurri Conversano si contano ormai le ore che separano la banda di mister Gianpiero Giliberti dall’esordio in campionato.

Sabato pomeriggio sul gommato del PalaSanGiacomo Luigi D’Ecclesiis, fresco di conferimento dei gradi di capitano, e compagni sfideranno il neopromosso Cassano delle Murge, in uno dei match più interessanti della prima giornata del massimo torneo regionale. In vista della sfida contro i biancocelesti, gli uomini del presidente Mino De Girolamo hanno affrontato in amichevole il Futsal Ostuni, compagine che si presenterà ai nastri di partenza della prossima Serie C2.

Buona la prestazione da parte dei conversanesi che si sono imposti con il risultato finale di 5-3 lasciando in dote spunti interessanti, ma anche la consapevolezza di essere solo all’inizio di un nuovo percorso e di dover lavorare ancora sodo per raggiungere livelli ottimali. “È stato un test importante per cogliere spunti interessati sulle diverse situazioni di gioco da migliorare – ha spiegato il tecnico Giliberti al termine dell’incontro – La fase difensiva deve essere il nostro punto di forza e dobbiamo crescere dal punto di vista dell’attenzione, ma soprattutto dell’aggressività. Tuttavia prima di passare ai vari fattori tattici, è fondamentale incrementare il feeling di squadra, cementando e fortificando il gruppo”.

Sicuramente la valorizzazione dei giovani è uno degli obiettivi più importanti: “Abbiamo molto ragazzi in rosa e il lavoro dei più grandi sarà fondamentale per aiutare i giovani ad ambientarsi ed inserirsi sempre più in questa nuova dimensione. Ci attende una stagione è lunga e piena di insidie e dobbiamo essere solidi, ma soprattutto positivi, perché siamo un gruppo che unito e compatto, può raggiungere obiettivi importanti. Proveremo a partire con il piede giusto, ma sicuramente l’impegno con il Cassano è tutt’altro che agevole”.

Contro il Cassano delle Murge dirigono l’incontro i sigg. Stefano Polito della sezione di Molfetta e Ernesto Daniele Casula della sezione di Taranto. Al cronometro Pierfrancesco Quaranta. Fischio d’inizio alle ore 16.

